«الأرصاد» تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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