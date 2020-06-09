أمير عسير يكرم فرق العمل الأمنية والصحية في ١٦ منفذًا للفرز البصري

كرّم الأمير «تركي بن طلال»، أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، فرق العمل الأمنية والصحية في ١٦ منفذًا بريًّا للفرز البصري في محافظات ومراكز المنطقة.

وجاء التكريم الذي تم عبر اتصال مرئي أجراه من غرفة إدارة أزمة كورونا بحضور مديري الجهات ذات العلاقة، حسب ترتيب التميز في الأداء وتنفيذ المعايير الأساسية التي تحقق كل الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأشاد أمير المنطقة بجهود جميع العاملين في المنافذ، قائلًا: إن أبطال الأمن وأبطال الصحة وقفوا معًا في المنافذ، وكتبوا قصة من قصص النبل الخالدة، ستبقى مثلًا أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني، من أجل الإنسان والمكان في درة الأوطان.

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وأضاف: يشرفني أن أنقل لكم شكر واعتزاز سيدي قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومباركتنا وشكرنا لكم واعتزازنا وفخرنا بكم، فلا يزال الإبداع رفيقكم، والتميز حليفكم.

وتابع: «الآن يشارككم التكريم قيادات المنطقة في غرفة إدارة الأزمة، وكل من يجتهد ويعمل بقلب مخلص وينفذ التوجيهات بإتقان لن يمر جهده دون تكريم وستقف عسير له، وفي مقدمتهم أمير المنطقة».

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