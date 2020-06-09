بالصور.. حملة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بمكة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، الحملة الميدانية المكثفة؛ لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر (شارع المنصور).

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 12 عربة خشبية ومبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس «أيمن بن محمد وقاد»، أن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية.

ولفت إلى أن هذه الظواهر تشكل خطرًا على الصحة العامة؛ حيث تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلاف 280 كيلوجرام خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

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وأكد «وقاد» أن هذه الحملات مستمرة؛ لتغطية كل المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية، والتي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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