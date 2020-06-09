«توكلنا» يتيح لطلبة الاختبار التحصيلي طلب تصريح مؤقت لسائق.. ويحدد مدته

لإيصالهم إلى مقر الاختبارات

أوضح تطبيق توكلنا، المعتمد من وزارة الصحة، أن الطلبة يمكنهم طلب تصريح سائق لإيصالهم إلى مقر الاختبارات. وذكر التطبيق –عبر حسابه بتويتر- أنه «يتيح للطالب الذي لديه (تصريح طالب) أن يطلب تصريحا مؤقتا لسائق لإيصاله إلى مقر الاختبار من خلال التطبيق». وحول مدة تصريح السائق، أوضح التطبيق أن «مدة التصريح هي نفس المدة المحددة للطالب من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب». Advertisements وبدأ أمس الإثنين أداء الاختبار التحصيلي «عن بعد»، في المقرات ومن المنزل، في وقت متزامن. اقرأ أيضا: تطبيق «توكلنا» يوضح شروط إصدار تصريح تنقل «مؤقت لسائق» «توكلنا»: تذكرة السفر تعتبر تصريحًا بالخروج لمدة 3 ساعات

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