بالفيديو.. خبير سياحي ينصح العوائل بعدم السفر إلى الخارج هذا العام

نصح المهتم بالشأن السياحي «بدر العلي»، العوائل بعدم السفر إلى الخارج هذا العام في حال فتح المجال للسفر في أغسطس أو سبتمبر؛ بسبب جائحة كورونا، متوقعًا زيادة الإقبال على منطقة عسير.

جاء ذلك خلال مداخلة، عبر سكايب مع برنامج «يا هلا»، المذاع على «روتانا خليجية».

وقال العلي: إنه بسبب كورونا، من المتوقع أن يسافر السعوديون وأهل الخليج إلى منطقة عسير أو الجنوب بشكل عام.

وأوضح أن عسير يوجد بها 26% من متاحف المملكة، وبها 544 وحدة سكينة سياحية من فنادق ومزارع واستراحات.

وأضاف العلي: إنه يزور المملكة حوالي 18 مليون سائح، وأن خطة المملكة 2030 تطمح إلى زيارة 100 مليون سائح.

وأشار إلى أنه في عام 2019م وخلال شهرين فقط صرف السياح داخل المملكة 36 مليار ريال.

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وأوضح أن المملكة تتمتع بأجواء متنوعة، ففي فصل الشتاء يذهب الناس إلى نجد وشمال المملكة، وفي فصل الصيف يذهبون إلى جنوب المملكة، ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية يزورها قرابة 2 مليون سائح، وفي حال فتح المعابر البرية يتوقع أن يصل العدد إلى 4 ملايين سائح.

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