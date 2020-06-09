بعد قتل «مواطن الحرجة».. أمير عسير يشيد بجهود الأمن في سرعة القبض على المجرم

أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة في حفظ الأمن وسرعة القبض على المجرمين.

وأشاد الأمير بالجهود الأمنية التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم الأحد على قتل مواطن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، حيث تمّت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وأعرب أمير عسير عن شكره وتقديره لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكّد أن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مشيدًا سموه بكفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض على الجاني واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكَّد الأمير تركي بن طلال أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسّست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين سينال جزاءه.