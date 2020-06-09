بالصور.. مصادرة 27 كرتون مواد غذائية وعصائر بجنوب مكة

قال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس «حمدي بن إسماعيل قدح»، إن الفرق الرقابية صادرت 27 كرتونًا من المواد الغذائية والعصائر و18 كيلوجرامًا من الخضروات، من موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة.

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية، وامتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف «قدح» أنه بعد التأكد من سلامة المواد المصادرة تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 5 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكد قدح، أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

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ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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