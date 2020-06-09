أكدت أنه حساب غير مفعل منذ عام ٢٠١٨..
أكد سعود كابلي، مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، أنَّ الحساب المعروف باسم «Arabia Now» على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر» لا يدار من قبل السفارة.
وشدَّد كابلي على أنّه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وأنّ السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلًا.
وأكّد مدير المكتب الإعلامي لسفارة المملكة بواشنطن، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الحساب.
وجاء ذلك في تغريدة لكابلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: «بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نودّ التوضيح أنَّ الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام ٢٠١٨ وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وأنَّ السفارة ترفض هذا المحتوى جملةً وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».
وأرفق كابلي مع التغريدة صورة من حساب «Arabia Now».
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في واشنطن تنفي علاقتها بحساب «Arabia Now» وترفض ما جاء به جملةً وتفصيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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