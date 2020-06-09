ضبط موقع مخالف لإعادة تغليف المواد الغذائية في جدة

وأضاف رئيس بلدية المليساء أنه ومباشرةً المراقبين للموقع رصد تدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة للمستودع أو لوحة إرشادية كما جرى رصد مخالفات تتعلق بـ العمالة والاشتراطات الصحية لتخزين المواد الغذائية، مشيراً إلى أن الفرق تحفظت على أدوات الموقع وإتلاف المواقع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
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