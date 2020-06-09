السعودية اليوم / أكثر من 800 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى الزلفي العام



الزلفي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

قدّم مستشفى الزلفي العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ 800 مستفيد ومستفيدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من

مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد تعبأ الوصفة المعتمدة بحيث تجمع وصفات كل مريض على حده وبعدها يكون الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر فريق (المتطوعين بقسم الصيدلية) ، حيث يكون تسلمها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد إخطار كل مريض برسالة .

// انتهى //

10:19ت م

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الزلفي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسقدّم مستشفى الزلفي العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ 800 مستفيد ومستفيدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصلمع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد تعبأ الوصفة المعتمدة بحيث تجمع وصفات كل مريض على حده وبعدها يكون الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر فريق (المتطوعين بقسم الصيدلية) ، حيث يكون تسلمها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد إخطار كل مريض برسالة .// انتهى //10:19ت م0025

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