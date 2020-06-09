السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد مشروع إنشاء منتجع سياحي متكامل في بلجرشي



الباحة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

وقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط بمكتبه أمس، عقد مشروع لإنشاء منتجع سياحي متكامل ببلدية بني كبير بمحافظة بلجرشي، مع إحدى المؤسسات الوطنية على مساحة 26,092 متراً مربعاً.

وأوضح الدكتور السواط أن المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية والسياحية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة لخدمة المنطقة والأهالي.

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10:18ت م

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