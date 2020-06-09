السعودية اليوم / شرطة منطقة نجران: القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا



نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس

// انتهى //

10:02ت م

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نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا ( كوفيد 19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.// انتهى //10:02ت م0019

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