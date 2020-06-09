السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:26ت م

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الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0015

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