السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كرونا



طرابلس 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس

// انتهى //

08:08ت م

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طرابلس 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.// انتهى //08:08ت م0010

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