السعودية اليوم / إجمالي إصابات كورونا في المكسيك يتجاوز 120 ألفا



مكسيكو سيتي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعودا من 13699 يوم الأحد.

// انتهى //

06:23ت م

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مكسيكو سيتي 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسكشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعودا من 13699 يوم الأحد.// انتهى //06:23ت م0003

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