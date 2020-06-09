شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا ( كوفيد 19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

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