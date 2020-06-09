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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرتغال

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2020-06-09

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرتغال

بذكرى اليوم الوطني لبلاده

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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