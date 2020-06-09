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بالفيديو.. هل يمكن استعمال الشماغ أو النقاب بديلاً عن الكمامة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال استشاري الأمراض المعدية ومدير مكافحة العدوى بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة الدكتور غسان ولي، إنه ليس صحيحاً ما قيل بأن الشماغ والنقاب يمكن أن يستخدما بديلاً عن الكمامة الطبية.
وأضاف ولي في لقائه مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، أن الشماغ والنقاب لا يقومان بعمل الكمامة؛ فالكمامة لا بد أن تتكون من طبقتين أو أكثر، كما أن الكمامة تصنع من مادة معينة لا ينفذ منها الهواء أو الماء، لذا فإن النساء اللاتي يرتدين النقاب عليهن ارتداء الكمامة تحته.
وأضاف أن العالم لن يعود لما قبل عام 2019 والسبب أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة حتى لو نجحت الدول في السيطرة عليه، ولا بد أن نستفيد من ذلك بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتقوية المناعة، وأن يكون لدينا وعي صحي.
وعن تصريح رئيس منظمة الصحة العالمية بأن الكمامة قد تعطي شعوراً وهمياً بالأمان، أوضح أن المقصود بالتصريح أن الكمامة وحدها لا تكفي، ولا بد كذلك من تطبيق كل الإجراءات الوقائية الأخرى، كغسل اليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي.
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