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2020-06-09 شاهد.. شبان يمارسون التفحيط في طريق مزدحم بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشبان يمارسون “التفحيط” في طريق مزدحم بالسيارات في حي الفواز بمدينة الرياض. Advertisements

وظهر خلال المقطع الشبان وهم يستقلّون سيارات من نوع “هايلوكس” ويقومون بـ”التفحيط” بها في وضح النهار، معرّضين حياتهم وحياة سالكي الطريق للخطر. وأثار المقطع ردود فعل غاضبة من قِبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على هؤلاء المستهترين ومحاسبتهم بسبب خطورة التفحيط على حياتهم وحياة الآخرين.



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