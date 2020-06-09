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أفاد موقع Downdetector، الذي يتعقب عمل موارد الإنترنت الشائعة والمشهورة، بأنه تمت ملاحظة ظهور مشاكل في عمل مخدمات Google في عدة بلدان، اليوم الثلاثاء.
وأشار الموقع، إلى أن هذه المشاكل ظهرت على سبيل المثال، في عمل محرك بحث Google وكذلك خدمة استضافة الفيديو (video hosting service) YouTube.
وبحسب "روسيا اليوم"، اشتكى حوالى 65٪ من مستخدمي موقع Google الرئيسي، من وجود مشاكل في خدمة البحث، ولم يتمكن 34٪ من تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ومعظم حالات الفشل المبلغ عنها على YouTube 65%، تلخصت في عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو، وواجه 28٪ مشكلات في تحميل الموقع، ولا يستطيع 5٪ الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو الخاصة بهم.
وتأتي الشكاوى حول هذه المشاكل بشكل رئيسي من المستخدمين في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا، والبرازيل.
وفي روسيا، واجه سكان موسكو مشاكل، ويشكو مستخدمو العاصمة بشكل رئيسي من خلل في محرك بحث Google.جوجل
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:57 AM
بعدة بلدان بخدمات البحث وتشغيل الفيديوخلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب
أفاد موقع Downdetector، الذي يتعقب عمل موارد الإنترنت الشائعة والمشهورة، بأنه تمت ملاحظة ظهور مشاكل في عمل مخدمات Google في عدة بلدان، اليوم الثلاثاء.
وأشار الموقع، إلى أن هذه المشاكل ظهرت على سبيل المثال، في عمل محرك بحث Google وكذلك خدمة استضافة الفيديو (video hosting service) YouTube.
وبحسب "روسيا اليوم"، اشتكى حوالى 65٪ من مستخدمي موقع Google الرئيسي، من وجود مشاكل في خدمة البحث، ولم يتمكن 34٪ من تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ومعظم حالات الفشل المبلغ عنها على YouTube 65%، تلخصت في عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو، وواجه 28٪ مشكلات في تحميل الموقع، ولا يستطيع 5٪ الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو الخاصة بهم.
وتأتي الشكاوى حول هذه المشاكل بشكل رئيسي من المستخدمين في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا، والبرازيل.
وفي روسيا، واجه سكان موسكو مشاكل، ويشكو مستخدمو العاصمة بشكل رئيسي من خلل في محرك بحث Google.
، خلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب ،
المصدر : الخليج 365
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