، تسريبات تكشف عن تقنية "مرنة" متطورة في هواتف "سامسونج" المقبلة ،

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كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أنها تجهّز حاليًا تقنية "مرنة" متطورة في هواتفها المقبلة.
وأوضحت المصادر -وفقًا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن سامسونج أبرمت اتفاقًا مع شركة "كورنينج" لتطوير زجاج الهواتف الذكية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية متخصصة في تصنيع زجاج مرن لتصنيع هواتف قابلة للطي، والمعروف باسم "الزجاج المرن فائق الرقة".
ومن المقرر أن يتم دعم الزجاج المرن الجديد في هاتف "جلاكسي فولد 2" المقبل والمتوقع إطلاقها خلال عام 2021.
وبتلك الطريقة تتخلى "سامسونج" عن فكرة توريد زجاج الهواتف عن طريق شركة "غوريلا غلاس"، لتسريع التنمية وإنشاء سلاسل توريد أسرع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيساعد الزجاج المرن الجديد على تخفيف وزن هواتف "سامسونج" القابلة للطي المرتقبة.
ويتميز الزجاج المرن الجديد بأنه قابل للانحناء بمعدل نصف قطر كامل دون أن يتأثر أو يتعرض لأي مشاكل؛ مما سيشكّل ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي.سامسونج
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:56 AM
تخلت عن فكرة قديمة لتسريع التنمية وإنشاء سلاسل توريد أسرع مع أمريكاتسريبات تكشف عن تقنية "مرنة" متطورة في هواتف "سامسونج" المقبلة
كشفت مصادر من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أنها تجهّز حاليًا تقنية "مرنة" متطورة في هواتفها المقبلة.
وأوضحت المصادر -وفقًا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن سامسونج أبرمت اتفاقًا مع شركة "كورنينج" لتطوير زجاج الهواتف الذكية.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية متخصصة في تصنيع زجاج مرن لتصنيع هواتف قابلة للطي، والمعروف باسم "الزجاج المرن فائق الرقة".
ومن المقرر أن يتم دعم الزجاج المرن الجديد في هاتف "جلاكسي فولد 2" المقبل والمتوقع إطلاقها خلال عام 2021.
وبتلك الطريقة تتخلى "سامسونج" عن فكرة توريد زجاج الهواتف عن طريق شركة "غوريلا غلاس"، لتسريع التنمية وإنشاء سلاسل توريد أسرع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيساعد الزجاج المرن الجديد على تخفيف وزن هواتف "سامسونج" القابلة للطي المرتقبة.
ويتميز الزجاج المرن الجديد بأنه قابل للانحناء بمعدل نصف قطر كامل دون أن يتأثر أو يتعرض لأي مشاكل؛ مما سيشكّل ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي.
، تسريبات تكشف عن تقنية "مرنة" متطورة في هواتف "سامسونج" المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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