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سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.
كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.
ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:20 AM
ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 حالةكوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.
كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.
ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.
، كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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