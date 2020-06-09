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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، إن شاء الله، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان تمتد إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى جنوب غرب القويعية، واليمن وبين الإمارات وعُمان تسبق برياح مثيرة للأتربة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:19 AM
قال: متفاوتة على أجزاء عدة ومن مكان إلى آخر.. خفيفة إلى متوسطة
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، إن شاء الله، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان تمتد إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى جنوب غرب القويعية، واليمن وبين الإمارات وعُمان تسبق برياح مثيرة للأتربة.
، طقس اليوم والليلة كما يتوقعه "الحصيني": هطولات على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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