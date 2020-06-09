2020-06-09

السفارة في واشنطن تحذر من حساب على “تويتر”: سنتخذ الإجراء اللازم

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، سعود كابلي من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يحمل اسم “ARABia now”.

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وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعَّل منذ عام ٢٠١٨ وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين”.

وأضاف كايلي أن السفارة ترفض هذا المحتوى جملةً وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله”.



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