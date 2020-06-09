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خرائط غوغل تقدم تحذيرات جديدة حول قيود كورونا المحلية
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل ـ ترجمة
إذا كنت تخطط للقيادة إلى مركز اختبار، سواء كان مرافقًا طبيًّا أو شريك تجزئة محلي يقدم اختبارات، فستذكرك غوغل بـ”التحقق من شروط الأهلية والمرافق لتجنب الإبعاد”. والجديد أنّه أعلنت “غوغل”، الاثنين، أن “خرائط غوغل” ستقدم قريبًا تنبيهات فيروس كورونا المستجد “Covid-19″، التي قد تحتاج إلى معرفتها أثناء القيادة أو الركوب في وسائل النقل العام، مشيرة إلى أنّه سيتم طرح الميزات الجديدة على “خرائط غوغل على آيفون” و”أندرويد”، في الأسابيع المقبلة.
وتحرص الخاصية الجديدة في “خرائط غوغل”، ألا يكون الشخص المتحرك في الشارع سببًا في ضغط إضافي على نظام الرعاية الصحية المحلي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنَّ “مواقع الاختبار في بعض الولايات، على سبيل المثال، لا تزال تتطلب المواعيد أو الإحالات أو قصر الاختبارات على بعض المرضى”، مشيرة إلى أنّه “ستبدأ هذه التنبيهات في الظهور في الولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية”.
ولفتت “غوغل” إلى أنّها “ستحذرك أيضًا إذا كانت هناك نقطة تفتيش Covid-19 على مسارك، بداية من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ سترى تنبيهًا على شاشة الاتجاهات، وبعد بدء التنقل إذا تأثر مسارك بهذه القيود”.
وبيّنت أنّه “بالمثل، ستخبرك ما إذا كان النقل العام قد تأثر بـCovid-19، وما إذا كانت خطوط النقل العام تعمل وفقًا لجدول مختلف بسبب الخدمة المحدودة”، لافتة إلى أنّه “ستظهر تنبيهات النقل العام في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.
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