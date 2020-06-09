شكرا لقرائتكم الكلية التقنية بمحايل تعلن موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-09 الكلية التقنية بمحايل تعلن موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل أعلنت المؤسسة العامة لتدريب التقني و المهني ممثلة في الكلية التقنية بمحافظة محايل عسير عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي في الكلية وذلك ابتداء من الرابع من الشهر المقبل و يستمر إلى السابع عشر من الشهر نفسه وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشارت الكلية التقنية إلى أن التخصصات المتاحة تشمل القوى الكهربائية والدعم الفني والإدارة المكتبية. Advertisements



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