شاهد.. إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة ببارق

2020-06-09

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة 3 محلات تجارية خالفت الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أنه ومن خلال جولات المراقبين الصحيين على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وبوفيهات الوجبات السريعة تم رصد عدد من المخالفات الصحية وكذلك الوقائية من حيث عدم تطهير الأسطح والأرضيات وعن تحقيق مسافات التباعد الجسدي بمسافة آمنة لا تقل عن مترين.

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وأكد رئيس البلدية على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المخالفين لهذه التعليمات.

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