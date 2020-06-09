محمد بن مسعود - الدمام - 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:41 AM أعلى حصيلة في يوم واحد.. 4 حالات شفاء ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء. الكلمات المفتاحية ، ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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