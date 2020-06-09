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قال مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات، أمس الإثنين، إن أبوظبي ستمدد لمدة أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسة الذي كانت قد فرضته في الثاني من يونيو الجاري.
ووفق "رويترز" يسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، الإمارة الأكبر في دولة الإمارات، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.
ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.الإمارات فيروس كورونا الجديد
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:41 AM
مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.. للحد من انتشار كورونالمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى
قال مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات، أمس الإثنين، إن أبوظبي ستمدد لمدة أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسة الذي كانت قد فرضته في الثاني من يونيو الجاري.
ووفق "رويترز" يسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، الإمارة الأكبر في دولة الإمارات، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.
ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، لمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى ،
المصدر : الخليج 365
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