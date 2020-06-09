محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة عدد الوفيات وصلت 14053 كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102. وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.فيروس كورونا الجديد 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:34 AM Advertisements حصيلة عدد الوفيات وصلت 14053 المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102. وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد. الكلمات المفتاحية ، المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً ،

المصدر : الخليج 365

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