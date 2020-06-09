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أكد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، أن السفارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الحسابات في "تويتر"، مشيراً إلى أن الحساب المذكور لا يتبع للسفارة السعودية بواشنطن.
وقال سعود كابلي؛ إن حساب ([email protected]) لا يُدار من السفارة السعودية لدى واشنطن، وإن الحساب غير مفعّل منذ عام ٢٠١٨ وإنه لم تتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وإن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
من جانبها، قالت شركة كورفيس الأمريكية للتسويق والعلاقات العامة، إن الحساب تابع لها، وهو غير نشط منذ شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه صباح يوم الإثنين، وقام المخترق بنشر تغريدتين غير صحيحتين وقامت الشركة بإزالتهما.السفارة السعودية بواشنطن أمريكا
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:30 AM
الشركة الأمريكية تزيلهما وتعلّق باختراق الحساب
أكد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، أن السفارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الحسابات في "تويتر"، مشيراً إلى أن الحساب المذكور لا يتبع للسفارة السعودية بواشنطن.
وقال سعود كابلي؛ إن حساب ([email protected]) لا يُدار من السفارة السعودية لدى واشنطن، وإن الحساب غير مفعّل منذ عام ٢٠١٨ وإنه لم تتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وإن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
من جانبها، قالت شركة كورفيس الأمريكية للتسويق والعلاقات العامة، إن الحساب تابع لها، وهو غير نشط منذ شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه صباح يوم الإثنين، وقام المخترق بنشر تغريدتين غير صحيحتين وقامت الشركة بإزالتهما.
، بعد تغريدتين كاذبتين.. السفارة السعودية في واشنطن تقاضي حساباً إخبارياً أمريكياً ،
المصدر : الخليج 365
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