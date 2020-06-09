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ضبطت الجهات الأمنية في الرياض فتاة قامت بالرقص على إحدى السيارات وهي مرتدية سترة الأمن العام، كما تمّت الإطاحة بعدة أشخاص كانوا معها.
وأعلن "سناب وزارة الداخلية" أن المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة وهي ترتدي سترة الأمن العام، ويظهر أشخاص آخرون، وعليه وفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قِبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، والقبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.شرطة الرياض الجهات الأمنية
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:21 AM
تم توقيف آخرين كانوا معها
ضبطت الجهات الأمنية في الرياض فتاة قامت بالرقص على إحدى السيارات وهي مرتدية سترة الأمن العام، كما تمّت الإطاحة بعدة أشخاص كانوا معها.
وأعلن "سناب وزارة الداخلية" أن المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة وهي ترتدي سترة الأمن العام، ويظهر أشخاص آخرون، وعليه وفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قِبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، والقبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
، الرياض .. القبض على فتاة ترتدي سترة الأمن العام ،
المصدر : الخليج 365
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