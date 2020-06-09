، في اتصال مرئي.. "تركي بن طلال" يُكَرّم العاملين في ١٦ منفذًا للفرز البصري بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسب ترتيب التميز في الأداء وتنفيذ المعايير الأساسية

كرّم أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، فِرَق العمل الأمنية والصحية في ١٦ منفذًا بريًّا للفرز البصري في محافظات ومراكز منطقة عسير؛ وذلك حسب ترتيب التميز في الأداء وتنفيذ المعايير الأساسية التي تحقق جميع الاشتراطات والبروتكولات الصحية المعتمدة.

وأشاد سموه في اتصال مرئي أجراه من غرفة إدارة أزمة كورونا بحضور مديري الجهات ذات العلاقة، بجهود جميع العاملين في المنافذ، وقال: "في صورة من أعظم صور تكامل أجهزة الدولة -أعزها الله- لمكافحة جائحة كورونا، وقف أبطال الأمن وأبطال الصحة معًا في المنافذ بتعاون من الجهات الأخرى ما بين محافظات المنطقة وبلدياتها وفرع وزارة النقل؛ ليكتبوا قصة من قصص النبل الخالدة، ستبقى مثلًا أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني، من أجل الإنسان والمكان في درة الأوطان (المملكة العربية السعودية)".

وأضاف سموه: "يشرفني أن أنقل لكم شكر واعتزاز سيدي قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومباركتنا وشكرنا لكم، واعتزازنا وفخرنا بكم؛ فلا يزال الإبداع رفيقكم، والتميز حليفكم".

وتابع يقول: "الآن يشارككم التكريم قيادات المنطقة في غرفة إدارة الأزمة، وكل مَن يجتهد ويعمل بقلب مخلص وينفذ التوجيهات بإتقان لن يمر جهده دون تكريم، وستقف عسير له وفي مقدمتهم أمير المنطقة".

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بالتعاون والتنسيق وسرعة التجاوب بين الجهات الحكومية كافة؛ لتحسين ومعالجة وتطوير منافذ الفرز الصحي، وتكوين فِرَق متناسقة للقيادة والسيطرة تتابع أعمال التحسين والتنظيم وضبط الدعم اللوجستي للفِرَق العاملة، في عمل تعاوني فرضته الأزمة؛ لتكون المنطقة نموذجًا في حسن تعاملها عبر غرفة إدارة أزمة كورونا، التي تابعت وراجعت ودققت بدورها تطبيق المعايير بشكل مستقل عبر فِرَق متخصصة ميدانية، ليكون ذلك أسلوب عمل دائمًا بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

وكرم سمو الأمير تركي بن طلال مديري الإدارات الحكومية والجهات المشاركة، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده.الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز