‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالفيديو..طريقة غش الكفرات المستعملة لإعادة بيعها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف متخصص في مكافحة الغش التجاري، طريقة من طرق الغش في إطارات السيارات المستعملة. كشف متخصص في مكافحة الغش التجاري، طريقة من طرق الغش في إطارات السيارات المستعملة. ونشر مقطع فيديو، أظهر خلاله القيام بإعادة نقش " دعسات " الإطارات التالفة أو المُستهلكة، لإعادة بيعها. وأشار إلى أنه في حال تغيير كفرات السيارة ينصح بأن تطلب من البائع إتلاف الإطارات القديمة أمامك، لضمان حماية الغير من التعرض للغش.

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