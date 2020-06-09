شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير سياحي ينصح العوائل بعدم السفر هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نصح المهتم بالشأن السياحي بدر العلي العوائل بعدم السفر هذا العام حتى لو فتح المجال لذلك، متوقعا أن يزيد الإقبال على زيارة منطقة عسير.

وأضاف العلى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " ياهلا ":" لا أنصح العوائل بالسفر "، متوقعا أن يتجه الخليجيين لمنطقة عسير.

وأوضح العلي:" عسير تعد أعلى قمة جبلية بسبب تضاريسها الصعبة من جبال "، لافتا إلي أن عسير من أجمل مناطق المملكة.

ولفت العلي:" عسير يوجد بها معظم المتاحف في ازفنادق والمزارع والاستراحات و425 موقع أثري "، مبينا أن المنطقة الجنوبية يزورها مليوني شخص كل عام.