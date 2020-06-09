أخبار السعودية اليوم.. الرياض تتصدر خريطة التعافي.. و«فوربس»: السعودية ضمن الدول الآمنة في أزمة كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أشاد أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بجهود الجهات الأمنية بالمنطقة، التي أسهمت في سرعة ضبط مطلوب للعدالة في جناية قتل مواطن، فيما جدَّد المرور السعودي التذكير بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، وإلى التفاصيل:

أمير عسير بعد ضبط يمنيّ قتل مواطنًا غدرًا: لا يمكن لمجرم أن يفلت

أثنى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة، التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمنيّ الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم أمس، على قتل مواطن مُسِنٍّ غدرًا بسيارته، وتمّت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

«أرقام رسمية» تظهر عمليات التعافي من كورونا بالمناطق والمحافظات

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مُسجلةً شفاء 309 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 74.524 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا، فيما تم تسجيل 283 في الدمام و206 في مكة المكرمة و204 في جدة 133، و99 في الجبيل و84 في الخبر و74 في بريدة و65 في القطيف و50 في المدينة المنورة و34 في الظهران، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

وزارة الموارد البشرية: حالة عاجلة تتيح للعامل شكوى صاحب العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقّيّة العامل في إقامة دعوى من خلال خدمة التسوية الودّيّة للخلافات العمالية؛ للحصول على مستحقاته.

أرقام توثق مؤشرات إيجابية لـ«التقاضي الإلكتروني».. ووزارة العدل تعلِّق

شهدت خدمة التقاضي الإلكتروني تفاعلاً وإنجازاً كبيرين، في أول أيام تطبيقها عبر 7200 مرافعة كتابية و750 جلسة، وقالت وزارة العدل: إن باكورة تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني، أمس الأحد، أعطت مؤشرات إيجابية لمدى نجاح تطبيقها؛ لتكون مساراً مستداماً لعملية التقاضي، فيما سيراجع الدليل الإجرائي للخدمة شهرياً الموقف لتلافي أي عقبات ومعالجة أي إشكالات.

زيادة في تملّك الوحدات السكنية قبل «ارتفاع الضريبة»

تشهد سوق الإسكان خلال الفترة الحالية حراكًا متزايدًا لاقتناص فرص بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي قُبيل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بعد نحو 20 يومًا، وذلك في ظل التسهيلات والخيارات المتنوعة التي توفّرها الدولة من خلال رؤية 2030 بهدف زيادة نسب التملك، فيما أكد مختصون عقاريون أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد يكون له انعكاسه على سوق الإسكان كأي قطاع اقتصادي آخر.

«المرور» يجدد تذكير قائدي المركبات والمارة: المسافة الآمنة ضرورة

جدَّد المرور السعودي التذكير بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، مؤكدًا على ضرورة التزام المارة في الشوارع بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض بمسافة مترين (في إشارة إلى أهمية التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19).

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البنوك السعودية للعملاء: تحديث البيانات عبر القنوات الرسمية فقط

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، تحذير عملائها، من الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، والالتزام فقط بالقنوات الرسمية لتحديث البيانات.

«فوربس» تمنح السعودية مركزًا متقدّمًا بين الدول الأكثر أمنًا في أزمة كورونا

جاءت المملكة في المركز الـ17 ضمن قائمة تضم 100 دولة حول العالم، وذلك في تقرير عالمي نشرته مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، عن أكثر الدول أمنًا في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث اعتمد التقرير الذي استند للعديد من المعطيات والبيانات، على كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية لدى تلك الدول، وذلك بحسب منظمة«Deep Knowledge Group ».

بالفيديو.. طالب سعودي في نيوزيلندا يكشف سرّ انتصارها على كورونا

كشف الطالب السعودي «خالد الشدوخي» الذي يدرس في نيوزيلندا سرَّ نجاح نيوزيلندا في السيطرة على الفيروس، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بتعاون والتزام شعبها بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحاجة الضرورية، سواء للمستشفيات أو لشراء مواد غذائية، مع تطبيق التعليمات التي فرضتها الحكومة.

البلديات تتعقب «مخالفات كورونا» في المنشآت الغذائية والأسواق بـ84 ألف جولة رقابية

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية 84 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، فيما أغلقت الفرق الرقابية 70 محلًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الفيروس.

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