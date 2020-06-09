الصحة تُحذّر من أخطاء تؤدي إلى نقل العدوى بفيروس كورونا

جدَّدت وزارة الصحة، التحذير من الأخطاء التي تؤدي إلى انتقال العدوى، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وعدم البقاء في المنزل، وتجاهل الإبقاء على مسافة آمنة مع الآخرين، حيث تتعدى خطورة التجمعات المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله.

وقال أحد مشرفي التمريض بأقسام العناية المركزة باسل المعبدي، إن أحد المرضى انتقلت العدوى إليه من أحد أصدقائه في الاستراحة، ثم نقل هو العدوى إلى أهله في المنزل، ونقلها لأصدقائه في استراحة أخرى، ووصل لدينا وهو في غاية درجات الخطورة؛ لذلك يجب معرفة خطورة المرض؛ لأنه ينتقل بمجرد الجلوس مع شخص وتنتقل العدوى بعد ذلك للآخرين، منوهاً بأن حالة المريض المشار إليه، أصبحت غير مستقرة فيما يحاول الأطباء دعم ضغط الدم لديه وجهازه التنفسي عبر الأجهزة الطبية.

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