8 خطوات للتسجيل بالمنح السامية بعد تمديد أمانة جدة للقرعة الإلكترونية

كشفت أمانة جدة، اليوم الاثنين، عن قرار تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية، بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، لإتاحة الفرصة لمن لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن.

وكانت أمانة جدة، أعلنت في وقت سابق تنفيذ خدمة القرعة الإلكترونية في الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ.

أماكن جدة تكشف أعداد المستفيدين

ونقلت وكالة الأنباء السعودية) و.ا.س) عن وكيل الأمين للتعمير المهندس، فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قبل الممنوحين.

وأكد أن عدد المستفيدين من خدمة القرعة الإلكترونية التي توفرها أمانة جدة، قد وصل حتى الساعة ١٢م يوم الأحد الموافق ١٥ شوال ٦٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢٩٢٦ مواطنا ومواطنة؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤٤٦٩ مواطنًا بنسبة ٤١٪.

وأضاف «فارس» أن أمانة جدة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة الإلكترونية وسيتم تمديد فترة الاقتراع حتى نهاية شهر شوال لاستكمال إجراءات القرعة الإلكترونية للذين لم يقترعوا حتى تاريخه .

خطوات تسجيل طلب منحة

وحددت أمانة جدة، في وقت سابق عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خطوات تسجيل طلب تنفيذ خدمة القرعة الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع أمانة محافظة جدة «من هنا»

الضغط على خدمة القرعة الإلكترونية.

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الذهاب إلى خدمات الأفراد ومن ثم اختيار خدمة المنح.

الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحَّد.

الضغط على تنفيذ الخدمة إلكترونيًا.

الضغط على أيقونة تحديث وتنفيذ بيانات طلبات المنح السامية.

اختيار تحديث بيانات تنفيذ منحة سامية.

الضغط على بحث ثم الضغط على طلب تنفيذ منحة.

استكمال تحديث البيانات وتسجيل رقم الجوال وحفظ طلب تنفيذ المنحة.

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