شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة حر» تضرب الشرقية للمرة الثالثة وتستمر حتى 3 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من موجة حارة على منطقة الشرقية، وتشمل محافظة: (الأحساء، الجبيل، الخبر الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا).

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 10 صباحاً، وتنتهي في 3 مساءً.