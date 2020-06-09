شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة حر» تضرب الشرقية للمرة الثالثة وتستمر حتى 3 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من موجة حارة على منطقة الشرقية، وتشمل محافظة: (الأحساء، الجبيل، الخبر الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا).
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 10 صباحاً، وتنتهي في 3 مساءً.
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