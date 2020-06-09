2020-06-09

لمن تظهر عليه أعراض كورونا .. مواقع عيادات تطمن في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد أن عيادات “تطمن” في خدمة الجميع في مختلف مناطق المملكة.

ولفتت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن عيادات تطمن مخصصة فقط لمن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

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وأضافت الصحة أن مواقع العيادات في جميع المناطق على الرابط التالي: هنا.





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