شكرا لقرائتكم خبر عن “ضاحي خلفان” يتطاول على ”نساء الخليج“ وينشر ”تغريدة” مسيئة.. و“غضب شديد“ من متابعيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣١ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

يرى مراقبون أن ضاحي خلفان أصيب في المرحلة الأخيرة بحالة من الهوس الغير طبيعي يتمثل في الشتم والسخرية بكل ماله علاقة بتركيا, من أصغر حدث حتى أكبر فعالية, وكان أخر ذلك ما كتبه خلفان عندما سخر في تغريدة من نساء الخليج، بشكل غير مباشر.

ومضى “خلفان” – نائب رئيس شرطة دبي – مهاجما دولة تركيا والمحبين لها في الخليج.

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وقال ساخرا: حريم السلطان الخليجيات زعلانات.

ضاحي خلفان يتطاول على نساء الخليج وتعرض ضاحي خلفان للهجوم من متابعيه حيث قال أحدهم: صدقت زعلانات وشوف الحزن بعيونهن معقول يسقط ترامب وتكاليف الدمار مم سيدفعها؟

وقال آخر: شخبار الجزر ترى من مات دون عرضه وأرضه ماله الا الجنه ياولد سطوه.

وأخر قال: “سنة 1978م : اعلنت الأمارات مقاطعتها لمصر ، رد عليهم الرئيس السادات : “الامارات مين دي ؟” “دول معزتين وخيمة” “هو كل واحد فتح كشك على الخليج هيعمل فيها دولة .!”