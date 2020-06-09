شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا في العالم من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً في ترتيب أكثر دول العالم أمانا، من فيروس كورونا. احتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً في ترتيب أكثر دول العالم أمانا، من فيروس كورونا. ووفق تقرير نشرته مجلس فوربس الأمريكية، تُعد سويسرا أكثر دول العالم أمانا من الفيروس، في حين تُعد جنوب السودان أخطر دولة. Advertisements واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة والخمسين، خلف رومانيا، ومتقدمة بمرتبتين على روسيا. ووفقاً للتقرير، فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر في الوقت الراهن هي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية، وكذلك بعض دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

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