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شكرا لمتابعة خبر عن موسى الخنيزي يقوم بآخر إجراء يثبت نسبه لعائلته الحقيقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قام الشاب موسى الخنيزي، العائد إلى أسرته بعد 20 عاما من الخطف، بآخر إجراء يثبت نسبه.
ويستعد موسى لاستلام بطاقة أحوال مدنية تثبت نسبه بشكل رسمي لعائلته الحقيقية.
وكان علي الخنيزي، الوالد الحقيقي لموسى، كشف عن استخراج بطاقة ابنه، أمس الاثنين، في أحوال الدمام.
ونشر موسى صورته الشخصية التي ستظهر على البطاقة، معلقاً: " ماقدرت أخليكم تنتظرون " .
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