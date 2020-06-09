شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وافد يقوم بتجربة الكمامات بعد وضع يده في فمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، قيام وافد بتجربة الكمامات قبل شرائها من إحدى المحلات بجدة . وثق مقطع فيديو متداول، قيام وافد بتجربة الكمامات قبل شرائها من إحدى المحلات بجدة . وظهر الوافد يقوم بتجربة الكمامة ثم وضع يده في فمه ثم أمسك بالكمامة مرة أخرى. وأثار المقطع استنكار متداوليه خاصة أن الكمامات لا بد أن تكون معقمة ولا يلمسها إلا الشخص الذي سيستخدمها فقط، دون تجربة.

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