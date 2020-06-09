شكرا لمتابعة خبر عن الاعتداء على مدير مركز صحي بـ " دباسة " من مواطن غير ملتزم بالإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تعرض مدير أحد المراكز الصحية بمحافظة الطائف، للاعتداء من قبل مواطن، أثناء تأدية عمله .

وتفاجأ المدير بدخول شخص غير متقيد بالإجراءات الاحترازية، إلى مكتبه رافعًا صوته بحجة عدم تحويل أسرته من المركز.

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وحاول المدير تهدئة المواطن، وإقناعه بالجلوس والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي إلى حين الانتهاء من المراجعين الذين يسبقونه.

واعتدى المواطن على مدير المركز بدباسة مكتبية، كما حطيم جهاز الجوال الخاص به.

ومن جانبها باشرت الجهات الأمنية في الطائف الواقعة، وتحفظت على الشخص المعتدي.