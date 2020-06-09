شكرا لمتابعة خبر عن إضافة 5 مطارات لخطة استئناف الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة 5 مطارات لخطة استئناف الرحلات الداخلية.

وتم إضافة كل من مطار: بيشة، الطائف، ينبع، حفر الباطن، شرورة، للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.

ويأتي استئناف الرحلات، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.