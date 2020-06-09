شكرا لمتابعة خبر عن تحديد هوية المتورطين في مقطع " الرقص بزي الأمن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من الإطاحة بالمتورطين في مقطع الفيديو المتداول لمجموعة من الشباب والفتيات ورقص إحداهن مرتدية زي الأمن العام.
وتم تحديد هوية الأشخاص المتواجدين بالمقطع، من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض والقبض عليهم وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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