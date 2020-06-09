شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم.
وتوقعت هيئة الأرصاد أنها تشهد منطقة القصيم سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وشملت الحالة الأسياح والبكيرية والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.
وشهدت منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.
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