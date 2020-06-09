شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة جميلة تجمع بين الملك سعود والملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): عكست صورة العلاقة الودية الجميلة بين الملك سعود رحمة الله عليه والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. عكست صورة العلاقة الودية الجميلة بين الملك سعود رحمة الله عليه والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. وأظهرت الصورة حوار ودي بين الملك سعود رحمه الله والملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض آنذاك؛ حيث تبادلا الابتسامات، والحديث بشكل بدى جميلًا.

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