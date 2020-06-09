شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف عن قصة مؤثرة لإحدى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت وزارة الصحة قصة مؤثرة لإحدى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

ومن جهته، كتب حساب " عش " بصحة التابع لوزارة الصحة عبر حسابه في موقع " تويتر " قصة حالة: " عدم ترك المسافة الآمنة في تجمع أسري، أدى الى إصابة الجدة ودخولها العناية المركزة، نتمنى لها الشفاء العاجل، ومنكم الاحتياط والحذر ".

ونشرت وزارة الصحة انفوجرافيك حول أخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية والذي أوضح تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 105 آلاف و283 حالة.